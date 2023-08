FAKTIKONTROLL | Puugid levitavad borrelioosi ja entsefaliiti. Sotsiaalmeedias levib valeinfo puugihaiguste kohta

„Räägime puukidest. Selle postituse eesmärk on vähendada inimeste puugihirmu ning juhatada õige infoni. Järgnev teave pärineb Anthony Williamilt ehk Meditsiinimeediumilt, kelle raamatutes sisalduv informatsioon on praegusest teadusest mitukümmend aastat ees,“ algab Facebooki postitus.

„Ka mina ise kartsin varem puuke, kuid tänu Meditsiinimeediumile tean, et puugid ei põhjusta borrelioosi. Bakter, mida peetakse borrelioosi ehk Lyme’i tõve tekitajaks, on meie keskkonna loomulik osa ja seda kannab endas iga inimene ja loom siin planeedil. See on täiesti ohutu bakter ega põhjusta mingit haigust,“ väidab postituse autor.

Borrelioosi tekitajaks olevat hoopis herpesviirus, mis on inimese kehas pesitsenud juba aastaid või isegi aastakümneid uinuvas olekus. „Viirus on oodanud oma aega, mil inimese immuunsüsteem on mingi vallandaja tõttu nõrgenenud, et siis aktiivselt tegutsema asuda,“ väidab autor.

„Kui puugihammustuse kohale tekib laienev punane ring, siis see on stafülokokknakkus, mis on põhjustatud torkehaava sattunud mustusest. Neist punastest ringidest ei ole mitte kunagi leitud ega kultiveeritud bakterit, mida peetakse borrelioosi tekitajaks,“ jätkub postitus.

Postituses väidetakse samuti, et ka entsefaliiti ehk ajupõletikku ei levita puugid. „Ajupõletikku võib põhjustada peatrauma või viirused koos kõrgenenud toksiliste raskemetallide sisaldusega kehas + nõrgenenud immuunsüsteem“.

Kuidas on tegelikult?

Autor väidab, et borrelia ehk borrelioosi tõve tekitav bakter on ohutu ja et puugid ei põhjusta borrelioosi. Need väited ei vasta tõele.

Puugid levitavad nakkushaigusi. Eestis on teada vähemalt kolm puukidega levivat nakkushaigust: puukentsefaliit, puukborrelioos ehk Lyme’i tõbi ning erlihhioos. Peavalu, kõrge palavik ja püsiv puue on vaid mõned puugihammustuse võimalikest tagajärgedest.