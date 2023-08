ARVUSTUS | Kaunid baleriinid, kaunid baleriinid, muinasjutuhaldjad on nad soojas suveöös

Kirjutame „lahti“ klassikalise tantsuetenduse, paneme draamanäitlejad tantsima ja lavastame selle lageda taeva all vanas mõisapargis, puistame natuke päevapoliitilist nalja peale – mis saakski valesti minna? Minu silmis on Luke mõisaparki viinud teatriretk igati korda läinud, nii et eriti palju ei lähegi. Vastupidi, tähtsad asjad on kõik õigesti. Ja see, mida võinuks teistmoodi teha, on ehk ka rohkem maitseküsimus.