FOTOD | Läti piirivalve jäädvustas, kuidas Valgevene julgeolekujõud immigrante läbi piiritara aitavad

Läti piirivalve juht Guntis Pujāts ütles reedel, et Valgevene võimud pole piiril provokatsioone vähendanud, vaid tegelevad sihilikult Läti piiritaristu lõhkumisega, et immigrante naaberriiki suunata. Tänavu on Lätis alustatud inimsmugeldamisega seoses 50 kriminaalasja, samal ajal kui mullu oli neid 20, vahendab LETA. Paljud sisserändajad soovivad Lätis edasi reisida Saksamaale ja teistesse Euroopa riikidesse.