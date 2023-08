VALEINFO: PALJASTATUD | Kolm kliimavalet, mis on vallutanud Eesti sotsiaalmeedia

Väide number üks: juulikuu nädalad olid jahedad ja vihmased ehk kliima ei soojene

Juuni alguses oli mitmel ööl tunda öökülma ning ka juuli viimased nädalad on eestlasi kostitanud peamiselt vihmasaju ja 20-soojakraadise ilmaga. Kas see tõestab, et kliimasoojenemist tegelikult ei eksisteerigi?

„Kliimamuutusi“ ja „kliimasoojenemist“ kasutatakse sageli sünonüümidena, kuid neil on erinev tähendus. Samamoodi aetakse mõnikord segi mõisteid „ilm“ ja „kliima“, kuigi need viitavad sündmustele, mille ruumi- ja ajaskaala on väga erinev.

„Kliimasoojenemine viitab Maa keskmise temperatuuri tõusule, mille peamine põhjustaja on kasvuhooneefekt,“ selgitas terminite erinevust Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Laura Vilbiks. „Maa keskmise temperatuuri tõus on globaalne nähtus ning ei välista kuidagi seda, et teatud piirkondades võib temperatuur mingil perioodil ka langeda.“

Vilbiks selgitas, kuidas kliimamuutused ei väljendu igal pool ühtemoodi. See tähendab, et näiteks Euroopas on temperatuuri tõus kõige suurem Lõuna-Euroopas. Sademete hulk Euroopa lõunaosas seejuures väheneb ning põhja- ja loodeosas suureneb. Ent kuidas on lood Eestis?

„Juuni alguses olid seekord tõesti ebatavaliselt kaua öökülmad, aga juuni kujunes keskeltläbi tunduvalt soojemaks, kui hiljutise 30 aasta (1991-2020) keskmine,“ rääkis Tartu Ülikooli atmosfäärifüüsik Marko Kaasik. „Juuli tundub ka selle sajandi juba soojenenud kliima taustal viluvõitu, aga olnuks 20. sajandi teisel poolel täiesti tavaline!“

Kliimamuutust hinnatakse paljude erinevate statistiliste näitajate alusel, mistõttu ei saa vaadata ainult üksikut jahedat päeva. „Oluline on vaadata ka keskmist õhutemperatuuri, mis tõuseb Eestis palju kiiremini kui ülejäänud maailmas,“ selgitas Vilbiks.