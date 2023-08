RAAMATUBLOGI: Häbematus pole ausus, vaid tappev. Ning mõni kass on põrguline

Šoti mägismaale kolinud tüüp on enda arvates aus, sest ütleb oma arvamuse kõigile näkku: kirikuõpeta jutlused on igavad, üks daam on paks ja ta annab sellega halba eeskuju, teise krimilood on sõnnik, kolmas peaks psühhiaatrilt abi paluma ning tumedatele tuleb näidata ust. Seega pole ime, et „aus“ mees mättasse lüüakse.