ARVUSTUS | Kahekordne kohtumine minevikuga

Matk „Tunne oma kodumaad“, milleks Eesti teatrisuve juba mõned aastad tagasi ristisin, on paljude mõisate, küünide, kõrtside, soosaarte ja metsalagendike kõrval pakkunud sel aastal publikule lausa jahmatava avastuse – Kuressaarest mõnekümne kilomeetri kaugusel asuva Sõmera klubi, mis paistab kogu oma 1953. aastast säilinud väliskuju ja interjööriga nagu endine Tallinna laevastiku ohvitseride maja väikevend. Kui saali, kuhu mahub kindlasti üle 400 pealtvaataja, just väikeseks sobib kutsuda. Kunagi Nõukogude sõjaväeosale rajatud grandioosne ideoloogia- ja kultuuritempel on vahepeal (1961–1975) kuulunud kopsusanatooriumile ja seejärel (1976–2021) Baltimaade suurimale erihooldekodule ning on nüüd läinud erakätesse – Saaremaa arhitekt Mihkel Koppel kavatseb maja taas korda teha ja „käibele võtta“.