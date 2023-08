FAKTIKONTROLL | Ei, Ukraina abistamist maha teinud reklaamklipp „Heil Zelensky!“ ei pärine Saksamaalt

Mida väidetakse?

Portaal Vanglaplaneet avaldas artikli, milles väidab, et „Saksamaa erakond Alternatiiv Saksamaale avaldas reklaami, milles võrreldakse Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõit innukalt toetavaid inimesi nendega, kes toetasid Hitleri natsiparteid“.

„Reklaam tuletab Saksamaa kodanikele meelde, et nende riik on alates 2022. aasta algusest andnud Ukrainale juba üle 22 miljardi euro. Reklaamis istub Saksa pere oma kodus, kui uksele koputavad natsidele sarnases vormis isikud ja korjavad majast kokku kõik, mis võtta on, et see Ukrainale annetada,“ seisab artiklis. „Pärast seda, kui pere asjad on ära võetud, riputatakse seinale Zelenskõi raamitud foto ja vanemad on sunnitud kordama „Heil Zelenskõi!“”.

„Reklaam on irooniline ka seetõttu, et Zelenskõi on varasemalt püüdnud välja vabandada neonatside kohalolekut Ukraina sõjaväes,“ jätkub artikkel.

Portaali sõnul olevat eurooplased üha enam tüdinenud sellest, et „nende võlad kasvavad globalistliku marionetipresidenti võitmatu sõja tõttu Venemaa vastu“.

Vanglaplaneedi artikkel refereerib USA paremäärmuslikku vandenõuteooriaid levitavat veebilehte InfoWars.

Kuidas on tegelikult?

Venemaa propagandistid, „sõjakorrespondendid“ ja meediaväljaanded hakkasid 26. juulil levitama videot , mis on nende väitel Saksamaa erakonna AfD (Alternative for Germany) poliitiline reklaam.

Väljaanne Raadio Vaba Euroopa ja RusDelfi ja Provereno faktikontrollija Ilya Ber on aga kindlaks teinud, et kõik video peaosalised on professionaalsed Vene näitlejad, kes elavad siiani Venemaal. Samuti on viiteid, et video valmis Venemaa riikliku propagandaväljaande Russia Today tellimusel.