2016. aastal pälvis Ita Ever PÖFF-i elutööpreemia. „Mis siin salata – ka siis, kui talle helistasin ja teatasin, et otsustasime selle talle anda, jooksis mööda mu sirgeks tõmbunud selga külma higi nire. Kartsin, et ta saadab mu pikalt koos minu festivaliga,“ ütles festivalijuht Tiina Lokk-Tramberg.

FOTO: Karli Saul | Delfi Meedia