JUHTKIRI | Riigikogulased, teil on kuu aega leppimiseks

See on Eesti demokraatiale kole perspektiiv, kui riigikogu säärast ringmängu ei lõpeta. Demokraatlikult valitud riigikogu teeb siis valitsuse ette antud otsuseid ebademokraatlikult, nii et paljudel valijatel võib tekkida küsimus, milleks sellist kulukat tsirkust üldse vaja on.