„Aga Hunter Biden?“ Vastased tahavad Joe Bideni skandaalsest pojast valimiste peategelast teha

Kuus või seitse? Vahe on väike, aga kui räägib Joe Biden, siis on see ülioluline. „Mul on seitse lapselast,“ ütles USA president hiljuti netisaates. Biden andis sellega järele kriitikutele, kes nõudsid, et ta tunnustaks oma nelja-aastast pojatütart Navy Joan Robertsit. Bideni poeg Hunter on öelnud, et sai Navy Joani isaks alkoholi- ja narkosõltuvuse perioodil ning tal pole temaga isiklikku sidet. Isadus tehti kindlaks pika kohtuvaidluse käigus määratud DNA-analüüsiga.