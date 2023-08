KULTUURIBIIT | Laulja Elina Martinsoni playlist

Elina Martinson on Eesti lauljatar, kes hõljub popi ja džässi piiridel. Tugev klapp popmuusikaga oli Elinal juba lapseeas, aga džässiõpingud on temas süvendanud armastust just selle muusika vastu. Kahe žanri kombinatsioon on Elina jaoks kõige kodusem, suurem osa tema loomingust sarnaneb vanakooli džässile, mis hõlmab endas nii svingi kui ka bossanoovat. Viimase aja loomingusse on hiilinud ka groove ja neo-soulilik lähenemine. Elina kirjutab oma lauludesse elulise sisu, kõneldes nii inimestevahelistest suhetest kui läbisaamisest iseendaga. Põhirõhu asetabki Elina oma loomingu kirjutamisele, kuid on osalenud ka mitmetes erinevates ettevõtmistes Eesti muusikamaastikul. Elina Martinson muusikatee suurim mõjutaja on Amy Winehouse, keda ta võib endiselt lõputult kuulata ja vaadata.

Oma muusikavaliku kohta ütleb Elina nii (kuulata saab ka siit):

Britey Spears - Everytime

Minu lapsepõlv möödus Britney Spearsi kuulates. Tegemist oli ju maailmakuulsa popstaariga. Kui olin 9-aastane, siis minu õe abikaasa lubas, et kui ma tema auto ära pesen, siis ta kingib mulle Britney Spearsi kogumiku. Mõeldud - tehtud. Rõõm oli maakera suurune.

Christina Aguilera - Beautiful

Kuna andsin juba lasteaias oma rühmakaaslastele kontserte, siis mind köitsid juba lapseeas lauljad, kelle vokaaltehnika on fenomenaalne. Võiks öelda, et Christina oli minu kõige esimene lauluõpetaja. Kuulasin ja püüdsin jäljendada kõike mida kuulsin.

Jessie J - Who You Are

Kolmas melanhoolseks kalduv laul naisvokalisti poolt - siit joonistub välja juba mingi muster. Jessie J on järjekordne imeline artist, kes õpetas mulle väga palju. See laul on aga üks neist, mida mina pole tänase päevani suutnud tervikuna „maha laulda“.

(allolevalt YouTube'i lingilt saab kuulata järjest kogu muusikavalikut)

The Cinematic Orchestra - Man With A Movie Camera