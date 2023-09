FOTOD | Uskumatu menu! Tallinna linnahallis avatud „Kaduvikku“ külastab viimastel nädalatel 500 inimest päevas

Tagasiside inimestelt on kuraator Margit Säde sõnul positiivne. „Oleme omal initsiatiivil suutnud avada ruumi linnarahvale ja selle kunstiga täita. Samuti ollakse nii nukrad kui nördinud hoone tänase seisukorra üle - väga paljudel inimestel on selle kohaga isiklikud mälestused ja Tallinna elanikud on Linnahalli väga kiindunud. Olgu siis tegu legendaarse kontserdipaigana või avaliku ruumina funktsioneeriva välise maastikuga,“ sõnas Säde.