Ukrainal ei jätku korralikke õhutõrjevahendeid kogu riigi territooriumi katmiseks. Hiljuti Saksamaa poolt juurde antud kaks Patriot süsteemi laskeseadeldist on abiks, kuid sellest kaugeltki ei piisa. Viimase kuu aja raketirünnakud näitavad, et Venemaal on neid vahendeid üsnagi napilt alles jäänud ning seepärast ei ole suudetud nende rünnakutega enam Ukraina sõjalist võimet tuntavalt mõjutada. Suur osa rakettidest on ära kulutatud lihtsalt linnade ja tsiviiltaristu pommitamiseks. Sellega aga ukrainlaste vastupanu tahet murda ei ole võimalik.