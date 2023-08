Loo tegevus toimub 1930. aastatel, kui Eesti taluperest pärit üliõpilane Oskar armub vaesunud baltisaksa mõisniku tütresse Erikasse. Oskar palub Erika vanaisalt neiu kätt, kuid saab eitava vastuse – noormees ei suuda ju Erikat ülal pidada ega talle väärilist elukeskkonda pakkuda. Erika annab mõista, et on valmis kõigega riskima, et vaid armastatuga koos olla, kuid Oskar loobub. Erika abiellub seisusekaaslasega ja sureb peagi, kuid enne surma saadab Oskarile kirja, mis Oskarit hingepõhjani vapustab ja oma valikut kahetsema paneb.