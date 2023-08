FAKTIKONTROLL | Vana vandenõuteooria levib jälle. USA uurimisasutus ei loo keskkonnakatastroofe

2013. aastal teatasid USA õhuvägi, merevägi, Alaska Ülikool ja kaitsetehnoloogia arendamise agentuur (Defence Advanced Research Projects Agency ehk DARPA), et HAARP programm suletakse. See andis vandenõuteoreetikutele hoogu juurde, sest juba pikalt spekuleeriti, et võimas tehnoloogia teeb enamat kui lihtsalt uuringuid. Täna kasutab seda vaid Alaska Ülikool uuringute tegemiseks.

Kümme aastat hiljem ringlevad siiani erinevad teooriad. Üks hiljutisemaid ja populaarsemaid on väide, et aasta alguses toimunud Türgi ja Süüria laastavate maavärinate taga oli HAARPi tehnoloogia USAs. See ei ole tõsi .

Augusti alguses postitas Eesti Facebooki kasutaja, kuidas HAARP-il võivad olla massihävitusrelvadega sarnased hävitavad võimed. Väide on tänaseks kogunud pea viie tuhande kasutaja tähelepanu, kellest 72 jagasid seda ka oma seinal.

Mida väidetakse?

Kasutaja kirjutab, kuidas HAARP-süsteem pole „kaugeltki ingellik“. „Pigem kasutab see elektromagnetlaineid, et manipuleerida geofüüsikaliste sündmustega, nagu ilmamuutused, maavärinad, kliimamuutused ja orkaanid,“ seisab postituses.

Kuidas on tegelikult?

Tegelikult USA uurimisprogramm kunstlikult looduskatastroofe ei loo. Programmi saatjad kasutavad raadiolaineid, et ajutiselt ergutada ionosfääri piiratud ala, mis võimaldab teadlastel uurida nähtusi, mida on muidu looduses raske jälgida.

Kandvaks instrumendiks HAARP-is on ionosfääri uurimisinstrument (Ionospheric Research Instrument, IRI), mis kujutab endas 180 antennist koosnevat võimsat raadiosageduste saatejaama HF-lainealal. IRI abil on võimalik ergastada piiratud ala ionosfääris: 70-350 km kõrgusel, et siis VHF- ja UHF-radaritega, fluxgate-magnetomeetriga, digisondi ja induktsioonimagnetomeetriga jälgida selles ergastatud piirkonnas toimuvaid protsesse.