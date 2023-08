Seeneaeg on käes! Tippkokk jagab seenetoitude retsepte

Inga sõnul oleneb inimese puhul palju sellest, kas vanemad on talle süstinud looduses ja metsas seenel käimise pisiku või mitte. „Paljud kardavad metsa puukide ja usside pärast ning kindlasti on paljudel ka seenemürgistuse hirm. Metsas on lihtsad reeglid ja neid järgides on kõik korras. Austa metsa ja selle elanikke, liigu vaikselt ja rahulikult,“ soovitab kokk. „Ära kasuta parfüümi, riietu metsale kohaselt. Koju jõudes pane kõik, mis metsas seljas oli, pessu ja vaata ennast üle.“