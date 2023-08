PÄEVA TEEMA | Raivo Küüt: rahvastikuregister ei ole keev supipott, kust üht-teist ikka potist välja pritsib

Rahvastikuregister on meie e-riigi süda. See on süda, mis tuksub inimese sünnist surmani ja võin täie kindlusega väita, et see tuksub hästi. Teisisõnu koonduvad sinna andmed alates inimese sünnidokumendist kuni surmakandeni ning kogu elukaare jooksul toimunud perekonnaseisu, lapsi, abikaasasid, elukohta puudutavad andmed.