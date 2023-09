Ruhnust lummatud. Noored puhuvad Eesti kaugeimale saarele elu sisse

„Saare tulevik on seega võimalik ainult siis, kui suudame päästa ka mere, kust sooviks veel ka tulevikus kala püüda,“ tõdeb üks saare elu eestvedajaid Mihkel Urmet.

Mihklile meeldis aasta soojematel kuudel vaimu kosutamiseks Ruhnus kalal käia, uidata sealsetes metsades ja seejärel mandrile tavaellu naasta. Seda ühe suveni, kui ta tutvus saarel Eevaga, kes on elanud saarel juba lapsest saati. Nüüd, mõni aasta hiljem ootavad nad oma esimest last, on Ruhnusse paikseks jäänud ja peavad suuri plaane.