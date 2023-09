Pikaaegse Poola fännina on mul väga hea meel, et eestlased on meie (väikese liialdusega) naabermaa üles leidnud. Sel suurriigil on kõiksuguste eelistustega külalisele midagi pakkuda: on kauni arhitektuuriga väike- ja suurlinnu, lagedat maad ja kõrgeid mägesid, rannikut ja paksu metsa ning lõbustusi ja kultuuri. Selle kõige puhul on suur pluss soodsad hinnad. Just eriilmelisus, avarad võimalused ja lähedus Maarjamaale teevad Poolast avastamisväärt riigi.