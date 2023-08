PÄEVA TEEMA | Eduard Odinets: kümnete tuhandete Vene kodanike seas rahulolematuse õhutamine oleks Eestile suurem julgeolekurisk kui valimisõigus

Eesti põhiseadus ütleb, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud. Olen seisukohal, et peame lähtuma eeskätt põhiseaduse mõttest. Ehk siis teisisõnu on Eestis püsivalt elavatel välismaalastel samuti hääletamisõigus. Ja seda sõltumata nende päritolumaast või sellest, mis kodakondsus neil hetkel on.