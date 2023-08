Alustame andmete kuritarvitamisest. Kõik Euroopa Liidus tegutsevad ettevõtted näevad vaeva, et neil oleks võime tegeleda andmetöötlusega sellisel kujul, et andmed ei oleks isikustatud. Võiks ju arvata, et kõik teevad seda heast südamest, aga selle peamine põhjus on Euroopa Liidus kehtima hakanud GDPR.