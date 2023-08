RAAMATUBLOGI: Kuidas Putinist sai tsaar: „Me tapame terroriste vajadusel ka tualetis!“

Paraku on Giuliano da Empoli tuntud itaalia poliitikateadlane ja kirjanik, mõjuka mõttekoja Volta asutaja ja juht ning Pariisi poliitikateaduste ülikooli õppejõud. Mis tähendab, et et ei kirjuta sellest, mida teab, vaid teab, mida kirjutab.

„Kremli võlur“ haarab lugeja, keda huvitab Venemaal toimuv, hetkega kaasa. See on justkui skript kaasaegsest raadiosaatest „Müstilne Venemaa“, avades taustad ja andes täpsed selgitusi, mis selles kummalises riigis pärast Nõukogude Liidu lagunemist toimus ja miks. Miks istutati troonile Vladimir Putin, kuidas ta end maksma pani ja piiramatu võimuga tsaariks sai, miks mõned oligarhid vanglatrellide taha sattusid ning Venemaa Ukrainat ründas... Kõik on väga täpne, selge ja loogiline, justkui ajaloo õpikus, mida „Kremli võlur“ iseenesest ongi. Tabavalt on öeldud ühes Itaalia ajale arvustuses: „„Kremli võlur“ on suuline fresko, mis kulgeb Jeltsini aastatest kuni praeguse Ukraina sõja alguseni.“

„Kremli võlur“ on põhimõtteliselt monoloog: Baranov, kes muutis nii Kremli kui kogu riigi poliitilise tsirkuse areeniks, kuid lahkus siis näitejuhi kohalt, otsustab rääkida oma loo puhtsüdamlikult ühele lääne üliõpilasele, kellega jagab kiindumust vene ulmekirjanikku Jevgeni Zamjatinisse.

Peategelase prototüüpi pole vaja otsida, sest see paistab eredalt silma, nagu hommikune madal kevadpäike. Kõik viited, ja need pole varjatud, on suunatud Vladislav Jurjevitš Surkovile, muusika ja kirjandushuvilisest kõrgemast klassist Venemaa poliitikule, kunagisele Putini administratsiooni ülema asetäitjale ja presidendi abile, kes kirjutas suurepärase teose „Nulli lähedal“, mis kirjeldab Venemaa reaalsust, lunastuseks oma pattude eest.

Niisiis Venemaa ajalugu seestpoolt vaadatuna, koos selgitustega. Kui meile tõi Nõukogude Liidu lagunemine kaasa vabanemise, siis venelastele maavärinaliku vapustuse.