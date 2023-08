Elagu relvad! Kuidas mõjutab sõda Eesti piiri taga asuva puruvaese Pihkva oblasti elu

Rahvusvahelises meedias on juba kajastatud uut Vene ajalooõpikut, mille kaasautorite seas on endine kultuuriminister Vladimir Medinski. Õpikusse jõudnud sõjapropagandat on Pihkva oblastis levitatud juba kevadest. Eriti innukalt tegelevad võimud noorte patriootliku kasvatusega. Aasta teises pooles on planeeritud üksteist erinevat noortefoorumit. Nende seas on patriootlik foorum „Me mäletame“, Valgevenega kahasse korraldatud „Liitriik“ ja noorpoliitikute koolitus. 2023. aasta sügisest alustavad Pihkva oblasti koolid, kutsekoolid ja kolledžid õppuritele sõjalise algõppe andmist. Oblasti võimud olid kogu Venemaal esimesed, kes selle algatuse peale tulid.