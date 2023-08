KAART | Olukord Lääne-Aafrikas. Kus on säilinud demokraatia, kus käib sõda ja kes lubavad Nigeri huntat toetada?

Naaberriikidest on juulis võimu haaranud Nigeri huntat lubanud toetada Burkina Faso ja Mali sõjaväelised juhid. Hunta tegevuse kiidab heaks samuti ECOWASi sanktsioonide alla sattunud Guinea. Kõik riigid on formaalselt samuti ECOWAS-i liikmed. Võimalikes interventsioonivägedes mängiksid peamist rolli Nigeeria ja Senegal. Nigeri uued liidrid on ähvardanud president Bazoumi riigireetmises kohtu alla anda ja süüdistavad ECOWAS-i surves Prantsusmaad.