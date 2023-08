RAAMATUBLOGI: Kui tavasuhe lähedaste ja iseendagagi jääb kättesaamatuks. Käbi Laretei pereelu läbi poja silmade ja südame

Süda

Raamatu pealkiri rabab otsekohesusega, kuid nii peabki, sest legendaarse filmimehe Ingmar Bergmani ja kuulsa pianisti Käbi Laretei poeg Daniel räägib südamest. Kirjavormis päeviku lehekülgedel avab ta oma tütrele, keda hellalt Südamekeseks kutsub, oma hinge. Sellist pöördumist loed kui peagi katkeva elu testamenti. Avanemine on üdini aus ja puudutab lugejat inimlikult, sest sügavalt elutihnikust otsitakse mõistmisrada ja see raiutaksegi valusalt nähtavale.

Lapsepõlv

Ema Käbi

Danieli ema Käbi Laretei, tipptasemel kontsertpianist, kurtis päevikulehekülgedel oma tütrele alalist loidust, sest ta peas tagusid halastamatud hääled: „Sa pead...“, „Vastasel korral...“, „Kõik tuleneb sellest, et sa harjutad liiga vähe...“ ja nii edasi. Tipus püsimine nõudis ohverdust ja kannatamisest sai elu kese. Käbile ei jäänudki hingekripelduses muud peale kibeda tõdemuse, et kunst ainsana saabki tähtis olla. Pianistina oma ande teenimine ongi halastamatu ja selle kõrval on kõik muu teisejärguline – kõlab julma kreedona, eriti emalt. Nii arenebki hinge lõhestavast rollikonfliktist elukestev keeruline suhe pojaga, kes aastaid teraapias käies tunnistab lõpuks emale, et tema vastu on südames ainus tunne: vihkamine.