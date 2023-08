Mart Võrklaev: presidendi sõnadest järeldub üks: korras rahandus tagab Eesti vabaduse

Et vabadus ja iseseisvus pole enesestmõistetavad, on meile viimase pooleteist aasta jooksul paraku taas palju selgemaks saanud. Oma töös rahandusministrina seisan selle eest, et meie riigil oleks homme, kuu, aasta ja viie aasta pärast võimalusi ja vahendeid oma vabaduse eest seista. Otsused, mida selleks teha tuleb, ei ole lihtsad ja tekitavad palju vastuolusid.