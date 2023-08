Hollandi ja Taani F-16-d ei aitaks veel rindel murrangut saavutada, ent teevad Ukraina õhuruumi turvalisemaks

Ka Taani valitsuse esialgses annetust puudutavas avalduses öeldi, et lennukid antakse üle, kui esimesed piloodid on valmis neid kasutama. Pühapäevasel pressikonverentsil 19 hävitaja andmisest teatades lisas peaminister Mette Frederiksen, et esimesed kuus lennukit jõuavad Ukrainasse juba aasta lõpuks, järgmised kaheksa tuleval aastal ja ülejäänud 2025. aastal. Esmalt hakatakse kohalejõudnud lennukitega harjutama Ukraina kohal. Taani kaitseakadeemia ekspert Søren Norby nimetas annetuse suurust üllatavaks ja märkis, et see näitab valitsuse 100% toetust Ukrainale. „Ma ei oleks aimanud, et meie lennukipark võimaldab sellist hulka annetada,“ ütles Norby ajalehele Politiken.