ARVUSTUS | Sajandeid muutumatu Venemaa. Raamat, mis peaks olema kohustuslik naiivsematele Euroopa valitsusjuhtidele

See, mis oli enne, on ka nüüd ning Ukrainasse tungimine kinnitab seda, nagu ka Prantsuse aadliku Astolphe de Custine’i 1839. aasta reisimärkmed Venemaalt. Tänapäeval pole midagi teisiti. Kui tuua väljavõtteid ligi kaks sajandit tagasi avaldatud kirjadest, jättes ajastule viitamata, võiks arvata, et jutt on Lenini, Stalini, Brežnevi või Putini päevist.