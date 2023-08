FAKTIKONTROLL | Lottemaa teemapargi tegelasi ei ole kujutatud surnuna - levival väitel puudub kontekst

Postitus on kahe päevaga kogunud pea 30 jagamist ning 100 kommentaari. Viimased jagunevad laias laastus kaheks - inimesed, kes on nähtust šokis ja teised, kes selgitavad, kuidas tegemist ei ole tõese informatsiooniga. Postitust on näinud üle kuue tuhande inimese.

Mida väietakse?

„Mida sina arvad kuidas laps seda mõistab kui lähete toredalt aega veetma ja näitad lapsele muuseas ülespoodud jänest ja kirstus jänest?! Normaalne??“ ütleb postitaja piltide juurde.

Ühel pildil on jänes Adalbert köiega laest alla rippumas, teisel jänes Lembit, kes kirstus on. Postituse autori sõnul on ta kirstus kujutatud surnuna. Tegelikult nõnda ei ole.

Kuidas on tegelikult?

Esimese pildi puhul on tegemist jänesepoeg Alberti isa, Adalbertiga, kes Leiutajateküla Lotte loo järgi tahab saada kõige kuulsamaks leiutajaks terves Leiutajatekülas. Nööriga laest alla rippumine pärineb multikas olnud stseenist, kus Adalbert proovib salaja Lotte isa leiutisi maha vehkida.

Teisel pildil on jänes Lembit, kes Lottemaa teemapargi kirjelduse põhjal on kuulus ja tähtis kiviteadlane, kes põõnab 100-aastases unenäomaailams und. Ka Janno Põldma, üks Lotte filmide autoritest, kommenteeris postitust, et inimestele tegelaste tausta ja tegemisi selgitada. Lembitu kohta ütles ta, et kiviteadlane arvas, et oskab kõikide kivide keeli. „Suureks üllatuseks leidis ta kivi, kelle keelt ta ei oska. Seepärast heitis ta kirstu, pani kivi enda kõrvale padjale ja hakkas tundmatut keelt õppima.“ Lottemaale kohapeale minnes võib külastaja kuulda ka tegelase norskamist ning näha, kuidas ta sügavalt magades hingab.