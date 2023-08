ARVUSTUS | „Marcella“ annab hea võimaluse tutvuda meie muusikalistaaride järelkasvuga

Eesti Noorte Muusikaliteater (ENMT) tähistab tänavu 1. novembril juba kümnendat sünnipäeva. Nad on määratlenud ennast kui „projektiteater, mille eesmärgiks on pakkuda noortele võimalust end arendada ja tõestada kirkas ja vaheldusrikkas muusikalimaailmas“. Teatri kodulava on Türi kultuurikeskuses ning nende aastate jooksul on ENMT laval ja selle taga saanud muusikalitegemise rõõmu maitsta ligikaudu 250 noort. Sealt on välja kasvanud ka meie popmuusika- ja muusikalilavadel edukaid esinejaid. Võib suure tõenäosusega väita, et ka värskeimas lavastuses „Marcella“ on samuti laval oma tantsija-, laulja- või näitlejateed alustavaid tulevasi tippe.