Vandeadvokaat: abistatud suitsiidi ja eutanaasia teemaga oli kiire juba kümmekond aastat tagasi

Üheseid vastuseid poliitikutel pole, kuigi abistatud suitsiidi ja eutanaasia teemast on räägitud aastaid. Asi on kerkinud teravalt esile, sest Eesti Päevaleht kirjutas eile, et Lõuna ringkonnaprokuratuur on esitanud kahtlustuse Paul Tammertile, kes rääkis mais meediale, et hakkab abistatud suitsiidi teenust osutama, ja on nüüdseks seda kolmel korral teinud. Tammert oli uurinud Eesti seadusi ning küsinud nii politseilt, prokuratuurilt kui ka sotsiaalministeeriumilt, kas ja mil määral on tema tegevus mõne seadusega reguleeritud. Selgus, et põhimõtteliselt ei olegi. Nüüd on aga poliitikute tegematajätmise tagajärjed käes.