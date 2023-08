PÄEVA TEEMA | Vilja Kiisler: peaminister Kaja Kallas on kuratlikult keerulises olukorras

Kallase ärritus on inimlikult mõistetav, kuid peaministrile lubamatu. Täiesti skandaalne on ERR-i intervjuu viimane lause: „Mul on kõik need andmed olemas, aga see on alatu, et te minu käest neid asju küsite, sest mina ei vasta.“ Ajakirjanikud mitte ainult ei soovi või ei taha neid küsimusi küsida, nad peavad seda tegema. Ebaprofessionaalne või alatu, kui soovite, oleks jätta küsimata. See mõistmine oli tänaseks kohale jõudnud, Kallas oli küsimustele vastamiseks valmis.