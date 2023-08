RAAMATUBLOGI: Sajandeid muutumatu Venemaa... „Kõrgemast ja ka madalamast seisuset venelased... Nad on orjusest joovastunud“

„Kirjad Venemaalt“ peaks olema kohustuslik kirjandus kõigile Euroopa valitsusjuhtidele, kes loodavad naiivselt, et Venemaa saab euroopalikuks ja demokraatlikuks. Kui Peeter Suure ajast on käidud ühte sammu ja aetud sama rida, siis miks peaksid venelased ühtäkki muutuma? Neil on olnud aega sajandeid teha kannapööre, ent ei midagi. Peeter raius akna Euroopasse ja tänini vahitakse sellest aknast välja ning kui tullakse uksest, siis relvadega.

Keset reisi on de Custine täielikus hämmingus, sest oli eelnevalt lugenud parun von Herbersteini kirju aastatest, kui Venemaad valitses Moskva suurvürst Vassili III aastatel 1505 – 1533. „Need kirjad, mis on kirjutatud kolm sajandit tagasi, kirjeldavad venelasi täpselt samasugustena, nagu mina neid praegu näen. Niihästi kõrgemast kui ka madalamast seisuset venelaste kohta võib öelda, et nad on orjusest joovastunud.“

Markii de Custine visandas 1839. aasta suvel kirjutatud reisikirjades järk-järgult tervikpildi Venemaa ühiskonna toimimisest tema ajaloolise saatuse küüsis, põimides igapäevastseene, ajaloolaste töid ja jutustusi tähelepanuväärsetest seikadest ning isikutest (kellest mitmed on ka Eestiga otseselt seotud). Suurema osa ajast veetis markii Peterburis ja Moskvas, kus ta lisaks õukondlastele ja ametnikele kohtus korduvalt ka keisri ja keisrinna endaga, kellega 6peetud vestlused on lugejale ilmekalt edasi antud. Autor maalib oma teele jäänud isikutest veenvad psühholoogilised portreed ja kirjeldab nende kaudu läbinägelikult tsaaririiki koos hoidvaid nähtamatuid niite. Tänu oma eruditsioonile ja seltskondlikule osavusele õnnestus kirjanikul ühena vähestest näha välismaalastele pakutava näitemängu taga Vene isevalitsuse ja riigiaparaadi barbaarset tegelikkust.

Aga nüüd... Väljavõtted raamatust. Hea, kui suudaks unustada, et need on kirja pandud pärast külaskäiku Venemaale aastal 1839 ning proovida mõistatada, millisest ajastust on tähelepanekud pärit.

- - -