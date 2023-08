KUULA | Teaduse sildi all tehtud uuringud mõjutavad lõpuks meie igapäevapoliitikat - see on ohtlik

Skandaalsele SA Pere Sihtkapitali uuringule heideti sotsiaalmeedias palju ette uurimuse sisu ja metoodikat. Viimase kriitika on, et uuriti ainult lastetute naiste hoiakuid, mitte ühiskonda kui tervikut. Sisu poolest jäi arusaamatuks, miks näiteks küsiti erakondlikku eelistuse või varasemate seksuaalsuhete kohta. Mis on nende seos? „Selliselt võidakse tekitada meelevaldseid seoseid,“ selgitas Himma. „Me loogiliselt tuletades saame sellest aru ja see oli Pere Sihtkapitali küsitluses üks asi, mis ilmselt kriitilisematel vastajatel selle lambi põlema lõigi, et miks püütakse küsida asju, mille vahele seoste tõmbamine võib moonutada tegelikku pilti.“