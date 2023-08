ANALÜÜS | Võtame Kallase kaitsetaktika pulkadeks lahti: väärad, eksitavad ja muidu problemaatilised väited

Peaministri abikaasa Arvo Halliku osalusega ettevõttega seotud skandaal puhkes kolmapäeval, ent esimene päring sel teemal ERR-ist saadeti talle väljaande sõnul juba möödunud nädalal. Seega oli Kaja Kallasel üksjagu aega, et ajakirjanike küsimustele vastamiseks valmistuda. Kui võrrelda ERR-i ajakirjanikule Madis Hindrele antud vastuseid teadaolevate faktidega, tuleb terve rea väidete puhul tõdeda, et need on valed, eksitavad või muul viisil problemaatilised. Et see nii on, saab selgeks, kui võrrelda Kallase väiteid hiljem selgunuga, muuhulgas Eesti Päevalehes avaldatud faktidega.