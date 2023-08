FAKTIKONTROLL | Tuhanded eurod maamaksu alla? Ei, ülipopulaarne postitus eksitab väidetega

Üheks selliseks maksuks, mis algaval aastal muutub, on maamaks: maa väärtuse ehk maa maksustamishinna alusel kehtestasid kohalikud omavalitsused uued maamaksumäärad 1. juuliks ning esitavad need nüüd maksu- ja tolliametile hiljemalt 2023. aasta 1. septembriks. Muutub kaks asja: maa väärtus, mille alusel makse arvutatakse ning maksumäärade protsent. Viimane ei ole igas Eesti nurgas sama ning lõpliku protsendi määravad omavalitsused. Küll aga on riik paika pannud piirmäärad.

Ka postituse all olevad kommentaarid annavad märku, et selle sisu on asjatut paanikat tekitanud. „Pean maamaksu jaoks järgmisel aastal vist laenu võtma,“ kirjutab üks kasutaja.

Faktid

Nagu öeldud, siis postitusest sündinud paanika ei ole põhjendatud, sest maksusummad ei tõuse nii nagu postitaja kuvatõmmisel kirjas on. „Pildil on maa maksustamishind, mis on tegelikult ka seal kirjas. See ei ole maksumäär ega maamaks, mis kuulub tasumisele,“ selgitas MTA maamaksu teenusejuht Riita Parksepp. Õige on, et kõiki maid on Eestis uuesti hinnatud 2022. aastal, selgitas Parksepp, ja edaspidi hinnatakse nelja aastase tsükliga, ehk järgmine hindamine on 2026, siis 2030 ja nii edasi. Kuna eelmisest hindamisest oli möödas juba 21 aastat, siis sellest sündis ka hüppeline maa maksustamishind, mida kuvatõmmisel näidati.