Olev Remsu: mitme Aafrika riigijuhi nimed kõlavad maailma meedias juba pea sama sageli ja tähtsalt kui Euroopa riikide juhtide omad

Miski ei püsi igavene, kõik muutub, ainult vahel ei lähe me inertsist sellega kohe kaasa. Meie keskeas inimesed on näinud, kuidas kahepolaarne maailm (USA ja Nõukogude Liit) muutus monopolaarseks (USA), see mureneb nüüd tasapisi multipolaarseks. Ja kätt ei pane sellele ette keegi, nagu keegi otseselt ka ei juhi seda protsessi. Paratamatus on selle nähtuse loomus.