JUHTKIRI | Ei midagi isiklikku – lihtsalt Kallasel on nüüd veel raskem tõhus peaminister olla

69% Eesti valijaid arvab Turu-uuringute AS-i reedese uuringu järgi, et Kaja Kallas peaks kindlasti või pigem peaks peaministriametist tagasi astuma. Sarnases Norstati uuringus arvas 57% küsitletuid, et Kallas peaks ametist tagasi astuma ja kõigest 7%, et ta ei peaks skandaali pärast midagi tegema.