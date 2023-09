Kuidas seletada publikule musta maailma? Senegali fotograaf: minu missioon ei ole hakata ajalugu ümber kirjutama!

Diop on iseõppinud piltnik, kes 13 aastat tagasi jättis lõpetas mainekates rahandusettevõtetes töötamise, et tervenisti pühenduda fotograafiale. Praegu elab ta Senegali pealinnas Dakaris ning tegutseb nii reklaami- ja moefoto kui ka fotokunsti vallas, kus kasutab tihtilugu modellina iseennast. Peale fotograafia köidavad teda muud alad: kostüümikunst, stilistika ja loovkirjutamine, mida ta oma töödes miksib.

Diopi Fotografiska väljapanek koosneb kolmest osast. „Diasporaa“ sarja autoportreedes astub fotokunstnik vaataja ette, kehastudes 16.–19. sajandil elanud tähelepanuväärseteks Aafrika diasporaa esindajateks, keda on jäädvustatud tollaegsetel maalidel, kuid kes maailma ajaloos on unustusse vajunud.