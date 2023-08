Kas piiri peaks tihedamalt sulgema sanktsioonidega – see vastus on jah. Mida ma kindlasti juurde lisan, on moraali teema. Iial ei ole regulatsioonidega võimalik tekitada vaakumolukorda. Seda ei ole vajagi. See peab taanduma moraalile ja väärtushinnangule. Kui ühtmoodi saadakse aru, et see on taunitav ja igasugune äritegevus Venemaal ikkagi toidab Venemaad või agressorriiki, siis sellest peab lähtuma.