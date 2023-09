KULTUURIBIIT | Helikunstnik Patrick Tubin McGinley playlist

McGinley on õppinud Pariisis füüsilist teatrit (École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq), mh on ta ka Eestis löönud kaasa mitmetes teatriprojektides. Täna elab ta oma perega Viljandimaa metsade vahel, kus tegeleb nii vabaloominguga kui ka teeb iganädalaselt ülemaailmset välisalvestamise (field recording) teemalist raadiosaadet.

Toomemäele loodud heliinstallatsioon „Aja kaja“ koosneb helikihistusest, mis jutustavad toomkiriku ajaloost. Näiteks saavad kuulajad tajuda keskaegse kiriku ruumiakustikat ja kuulevad kontide klõbina imitatsiooni, mis tuletab meelde, et varemete alune on endisaegne püha- ja surnute puhkepaik. Lõpetuseks tuletavad helid meelde 2022. aastal päevakorral olnud kirglikku diskussiooni seoses varemetesse luksusrestorani rajamisega. McGinley heliinstallatsioon „Aja kaja“ ärgitab mõtlema, kas varemed kui ajaloomärgid on mõeldud säilitamiseks või ülesehitamiseks?

Tubin McGinley kodulehe leiab siit ning raadiojaama, mida ta Viljandimaa metsade vahel üle maailma toodab, siit.

Patrick Tubin McGinley ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit):

Zoviet France - Shamany Enfluence

Ma ei saaks kunagi koostada soovitustega kuulamisnimekirja, milles ei oleks vähemalt üht teost Zoviet France'ilt, eksperimentaalse muusikagrupilt, kes alustas oma tegevust 80ndatel Ühendkuningriigis. Zoviet France on minu jaoks heliloojana üks suurimaid mõjutajaid, see lugu on olnud mu meeles ja südames aastakümneid.

Buffy Sainte-Marie - God is Alive, Magick is Afoo

See on minu vanema tütre lemmiklugu, meie kodus tuntakse seda kui „The Magic Song“. Aja jooksul on minu kaks tütart saanud tuttavaks ka autos oleva mp3-mängija muusikaga ja muidugi on neil omad kindlad lemmikud, mis on saanud vältimatuks osaks meie argielust. See laul saatis meid eelmisel aastal peaaegu igal hommikul lasteaeda.

(allolevalt YouTube'i lingilt saab kuulata järjest kogu muusikavalikut)

Richard Youngs & Raül Refree - Time Is an Avalanche