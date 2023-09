POLIITKOLUMNIST | Irja Lutsar: eutanaasia seadustamisele räägib vastu elu lõpetamine majanduslikel põhjustel

Eestis vajaksime laiapindset arutelu teemal, mis on need olukorrad või haigused, kus edasine elu on liigselt kannatusterohke. Muul viisil peitub oht, et eakaid hakatakse survestama, lähtudes pelgalt majanduslikest argumentidest. Selle asemel, et eakaid mõjutada abistatud enesetapu kaudu lahendusi otsima, aitaks ehk eakatele inimeste jõukohaste töökohtade leidmine ning pensioni suurendamine veidigi elutüdimust vähendada.