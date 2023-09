PÄEVA TEEMA | Vladimir Svet kaitseb Kõlvartit: uued tänavad ei saagi valmida üleöö

Ilmselt nõustuvad paljud, et linna arendamine on hädavajalik. Elu muutub, inimeste liikumine mitmekesistub ning kodanike ootused kvaliteetsele linnaruumile kasvavad iga aastaga. See on loomulik protsess ning üritame sellega sammu pidada, et Tallinn oleks kaasaegne ja elamiseks mõnus linn. Just seepärast on vajalikud tee-ehitused: et linna tuleks rohkem rohelust, et sõiduteede kõrvale tekiks eraldatud rattateed, et ühistransport muutuks kiiremaks ja mitmekesisemaks.