Tammsaare, kebab ja Koidula. Kultuuris olulisi tegusid korda saatnud isikud väärivad jäädvustamist linnaruumis

Artikkel jäi mulle silma ka sellepärast, et tegelesin ise parajasti Kadriorus asuva Lydia Koidula tänava ajalooga. Huvitav oli lugeda Mari Peegli toodud näiteid, et peale Koidula on meil ainult Anna Haava, Miina Härma ja veel üksikute naisloojate nimelisi tänavaid. Oleksin ise arvanud, et neid on siiski rohkem. Kui alguses pidasingi Peegli valitud artikli pealkirja pisut ülekohtuseks, siis tõsiasi on, et Koidulal on tänavasiltidel Eesti naiste esindajana küll ebaõiglaselt suur koormus.