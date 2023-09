VIDEO | Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart: mina Seligeri laagris ideoloogiat ei näinud

Kaja Kallase peaministritool kõigub, kuna päevavalgele on tulnud tema abikaasa sidemed Vene äriga. Mihhail Kõlvartil on kahtlemata huvitav jälgida, kas vene seosed lähevad Kallasele ameti maksma või mitte. Kõlvartil endal on minevikus väga ebamugav kokkupuutepunkt putinistidega. Praegu kipub see erakonna esimehevalimiste käigus vägisi jälle pinnale kerkima.

Võib-olla just selle tõttu hoidub Mihhail Kõlvart Kaja Kallase teravast kritiseerimisest. Delfi küsis täna Kõlvartilt, mis on tema seisukoht ja kas Kaja Kallas oleks pidanud/peaks tagasi astuma. Kõlvart lükkas pakutud võimaluse peaministrit tõrvata viisakalt tagasi ja vastas äärmiselt leebelt. „Loomulikult olen seda skandaali jälginud. Näen, et seda on palju kommenteeritud ja leian, et täiendavaid kommentaare ei ole vaja. Peamine probleem pole selles mitte peaminister kui isik, vaid institutsiooni usaldusväärsus ehk teema, mida kirjeldas ka austatud Eesti vabariigi president. Jutt ei ole ühest isikust vaid valitsuse jätkusuutlikkusest,“ sõnas Kõlvart.

Edasi päris Delfi Seligeri laagri kohta viidates, et kui linnapeast saab Keskerakonna esimees ja potentsiaalne peaministrikohale pürgija, selleteemalised küsimused ei kao. Millises laagris Kõlvart 2010. aastal Seligeri ääres ikkagi oli: kas naši korraldatud propagandalaagris või ühes teises, sama järve ääres samal ajal toimunud mitte-propagandalaagris?

„Tegelikult olen seda teemat kommenteerinud mitu korda, nii enne kui ka peale valimisi ja ka 13 aastat tagasi. Minu seisukoht on sama. Osalesin rahvusvahelises laagris, kus ei olnud ideoloogiat, vähemalt osalejad seda ei näinud,“ sõnas Kõlvart. „Vastan täna samamoodi nagu 13 aastat tagasi. Ma osalesin seal, kuna see oli rahvusvaheline laager, seal olid inimesed nii Lääne-Euroopast kui ka Ameerikast ja ma ei tunnetanud, et keegi püüaks mingit ideoloogiat peale suruda. Isegi kui see juhtuks, siis minu puhul ei saaks keegi sellega hakkama,“ lisas ta.