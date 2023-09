Jürgen Rooste: Kiik on olnud pettumus, aga Kõlvarti võit võiks olla võit ka demokraatiale

Esiteks oli see muidugi „venelaste partei“, aga kui Edgar Savisaare triksterdamistele vaadati muidu viltu või halvustati (tehes ise küll sama, aga „puhtamalt-viisakamalt“, valgete käiste ja kampsunitega), siis üldiselt kippusid isegi ta poliitilised vastased kiitma, et tänu Savisaarele ei tekkinud Eestis kunagi tugevat eestivenelaste „oma“ parteid. Aga lõpuks vajus isegi Ühtse Venemaaga sõlmitud koostööleping ajalukku, ilma et sellest oleks sündinud päris tõsist suurt skandaali või erakonna toetuse muutust.