Elon Muski sotsiaalmeediaäri on rängas kahjumis

Esimesena kaevati kohtusse vaenu õhutamise vastane ühendus CCDH, kes oli mulluses uuringus analüüsinud Twitteri sisu pärast seda, kui Musk selle ära ostis ja modereerimisreegleid muutis. Muu hulgas näitas uuring, et rassistliku ingliskeelse n-sõna levik kasvas lühikese ajaga kolm korda, hüppeliselt suurenes ka näiteks geide ja juutide vaenamine. Muret on pärast seda väljendanud ka teised organisatsioonid ja meediakanalid, mistõttu on mitu suurt reklaamiandjat portaaliga sidemed külmutanud või lõpetanud.