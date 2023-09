Mupo hankis suuremad ja võimsamad autod. Milleks?

Võrreldes eelmise hankega on mupo nõudmised muutunud. Seekord pandi riigihankesse kirja, et sõidukid peavad keskkonnasäästu nimel olema hübriidmootoriga ja võtma bensiini alla kuue liitri saja kilomeetri kohta, kuid mootori võimsus peab olema vähemalt 150 kilovatti. Lisaks soovis mupo senisest suuremait autosid (pikkus vähemalt 4450 mm) ja oluline oli ka, et kliirens oleks vähemalt 19 sentimeetrit.