Viljar Voog: nii vastikut nädalat pole ma veel poliitikas kogenud

Eks suur osa sellest iiveldustundest on seotud üleüldise poliitilise olukorraga. Kaja Kallase idavedude skandaal ketrab juba kolmandat nädalat ja selle asemel, et mõista või vähemalt tunnistada ühiskonna moraalitunde ränka riivamist, ketrab peaminister oma hüppavat plaati edasi: tema pole midagi valesti teinud, tema ei saa aru, milles teda süüdistatakse. Temal on tõemonopol ja „šaakalid“, kelle sekka kuuluvad nii president kui ka endised peaministrid, eksivad.

Tuletame meelde, et tegu on peaministriga, kes ütles 2021. aasta lõpus Vilja Kiislerile antud intervjuus: „Test ütleb koguni, et minu empaatiavõime on äärmuslik. Tunnetan teravalt, kui keegi tunneb end halvasti, tahan sellele kohe reageerida.“ Nojah.