Tõsi ta ju on, et peaministri uudiste esilehelt maha saamine kas või pooleks päevaks tähendab pealinna linnapea taset, vähemaga ei mängi kuidagi välja. Loodetavasti ei võta abilinnapea Vladimir Svet seda liigselt südamesse, et esialgu temale mõeldud tähelepanu sedaviisi hajub. Esialgu pidi kuuldavasti umbusalduse saama Svet, kuid nüüd hüljatakse ta Kõlvarti vastu.